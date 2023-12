Nikmati Menu Kafe Baru Untuk Kalangan Muda di Jakarta Utara, Harga Terjangkau 

jpnn.com, JAKARTA - Kafe berkonsep modern, Croco by Monsieur Spoon kini hadir di Mal Artha Gading, Jakarta Utara.

Outlet ke enam di Jakarta itu tidak hanya menawarkan croissant dan kopi, tetapi juga menyajikan menu sarapan dan makan malam.

Harga yang terjangkau membuat restoran tersebut menjadi tempat ideal untuk kalangan muda, milenial, dan Gen Z.

Anita, salah satu pengunjung Croco by Monsieur Spoon di Mal Artha Gading mengaku bakal menjadikan restoran tersebut sebagai tempat makanan favorit.

"Enak banget buat nongkrong. Ada ruang perokok dan yang tidak merokok," kata Anita kepada awak media.

Anita menilai restoran itu kaya akan pilihan menu dari berbagai jenis masakan, mulai dari Asia hingga Western.

Baca Juga: Bandar yang Pasok Narkoba di Kafe Kawasan Senopati Ditangkap Bareskrim Polri

Croco by Monsieur Spoon memiliki menu pastry andalan, seperti butter croissant, must try chocolatine, dan croissant cheese.

Selain itu, ada pula Croger Wagyu Signature, burger croissant dengan patty wagyu, serta sajian European dan Asian food.