Pakar Hukum di Indonesia Menjelaskan Pasal KUHP yang Masih Dipertanyakan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (06/12) lalu.

Aturan baru tersebut telah memunculkan banyak pertanyaan terkait hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivanti Susanti membantu menjawabnya untuk Anda.

Beberapa yang banyak dipertanyakan adalah terkait:

Marxisme dan ajaran lain yang tak sesuai Pancasila

Komentar negatif kepada presiden

Menyebarkan hoaks di jejaring sosial

Alat kontrasepsi

Tinggal serumah tapi belum menikah

Dan jangan lupa juga untuk mendapat penjelasan mengapa KUHP dianggap tidak adil bagi semua rakyat Indonesia.

