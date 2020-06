PANDI, Melsa dan Unpad Berikan Asistensi Peserta Bikin Website Aksara Sunda

Jumat, 26 Juni 2020 – 23:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bersama Melsa ISP dan Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Padjajaran (PDP-BS Unpad), memberikan asistensi bagi peserta yang mengalami kendala baik dari sisi teknis maupun literasi terkait lomba membuat website dengan konten aksara Sunda.

Mohamad Shidiq Purnama, Chief Registry Officer (CRO) PANDI, menjelaskan bahwa asistensi tersebut untuk bisa meminimalisir kendala yang akan ditemukan para peserta nantinya.

“Harapannya agar lomba pembuatan situs web berdomain aksara Sunda bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan,” terang Shidiq dalam keterangan resmi, di Jakarta.

Dikatakan Shidiq, PANDI akan memberikan asistensi dan sarana konsultasi bagi peserta lomba membuat website dengan konten aksara Sunda.

Selain itu, juga akan dibuatkan satu grup diskusi bagi peserta melalui aplikasi obrolan daring.

Tak hanya di PANDI, kegiatan asistensi pun dilakukan di Kantor PT Melvar Lintasnusa (Melsa ISP) yang berlokasi di Paskal Hyper Square Blok C No. 39-41, Jalan H.O.S Tjokroaminoto, No. 25-27, Bandung, Jawa Barat.

Chief Technology Officer (CTO) Melsa ISP, Iman Budiman mengaku siap memfasilitasi kegiatan asistensi tersebut.

“Karena kebetulan kami (Melsa ISP) berlokasi di Bandung, mayoritas peserta lomba berdomisili di Bandung, kami siap membantu PANDI dan peserta agar bisa memangkas jarak jika lokasi peserta jauh dari kantor PANDI, bisa datang ke Melsa ISP,” terangnya.