Pengamat Sebut Pembiaran Konflik PKB-NU Bikin Prospek Politik Nahdliyin Suram

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menilai pembiaran atas konflik antara PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sumber suramnya prospek politik Nahdliyin.

Dia menyebutkan nyaris sepanjang dua tahun setelah peralihan nahkoda PBNU dari Said Aqil Siraj ke Yahya Cholil Staquf, relasi NU dengan PKB terus bergejolak.

"Meski secara visi dan arah politiknya sama, tetapi secara startegi nyata berbeda," kata Sholeh dalam keterangannya, Sabtu (19/8).

Baca Juga: PKB Beri Peringatan soal Cawapres Pendamping Prabowo

Dia menyebutkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah menjadi masinis PKB sejak 18 tahun lalu dan mencoba melanggengkan relasi NU-PKB sebagai alat perjuangan politik kaum nahdliyin.

"Sebaliknya, Gus Yahya yang baru menahkodai NU dua tahun, bereksperimen menyapih PKB dari NU," lanjutnya.

Sholeh menjelaskan di lapangan gesekan PKB-NU terjadi secara tajam dan mengarah menuju konflik serta menguras energi dua lembaga paling bergengsi di kalangan kaum Nahdliyin.

"Konflik ini pula yang belakangan dituding 'kiai-kiai kampung' sebagai musabab inti redup dan suramnya prospek politik kaum nahdliyin jelang pilpres 2024," tutur Sholeh.

Menurutnya, ada sejumlah hal bisa dilakukan untuk menyingkirkan kabut suram di kalangan nahdliyin.