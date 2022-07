Pergikuliner Gelar K-Food Festival di Lotte Shopping Avenue, Cek Daftar Menunya di Sini

jpnn.com, JAKARTA - PergiKuliner bersama Lotte Shopping Avenue menggelar K-Food Festival di Lotte Shopping Avenue yang berlangsung mulai dari 20 hingga 31 Juli 2022.

Festival itu dilakukan sebagai salah satu rangkaian dari perayaan ulang tahun ke-9 Lotte Shopping Avenue yang jatuh pada tanggal 22 Juni lalu.

Pada festival ini PergiKuliner memboyong 20 tenant yang siap memanjakan lidah pengunjung dengan beragam jenis makanan khas Korea Selatan.

Dalam festival ini tersaji pertunjukkan K-Pop dance cover dan promo menarik yaitu setiap transaksi Rp50.000,00 di K-Food Festival akan mendapatkan voucher diskon 15% dari Astro.

Acara K-Food Festival ini digelar di Fun Atrium lantai 3-Lotte Shopping Avenue, dengan menghadirkan jejeran tenant antara lain Bowlgogi Korean Rice Bowl, Chic'n Toast, Chum Bap, Dalbam by Mia, Eunggeupsil, Fume Kopi, Glacerie, Gogumapang, Gubhida Korean Bbq, Haneul Drink, Kini Korean Bistro, KkoReu-Reuk Korean Food, Moo Taiyaki, Nunwayo, Pyopyo Smooky Snack, Sorry Sorry, Hansigjib, Temu Kamu Coffee, Twist N' Go, USHI SO, dan Yeobo Topokki.

General Manager Marketing Lotte Shopping Avenue Jung In Ho mengungkapkan maraknya budaya Korea yang kian digemari oleh masyarakat Indonesia, diharapkan bisa mengobati keinginan para pecinta budaya Korea dengan datang ke mal kami, khususnya pengunjung setia Lotte Shopping Avenue.

"Kami menyiapkan beberapa Stand Figure yang dapat digunakan pengunjung untuk foto-foto di area event, karena K-Food Festival merupakan festival kuliner tidak hanya Korea Selatan saja, tetapi juga para penggemar K-Pop, KDrama, dan lainnya," tutur Oswin, CEO PergiKuliner.

Festival ini terbuka untuk siapapun tanpa dipungut biaya dan pengunjung bisa mendapatkan free tester di seluruh tenant melalui aplikasi PergiKuliner.