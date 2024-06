Peringati HUT ke-40 Sequis Life, Ted Margono: Kami Menjalankan Praktik Manajemen Keuangan yang Baik

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) merayakan ulang tahun ke-40 melalui kemeriahan 40 Years Protecting Indonesia di Hutan Kota by Plataran, Jakarta pada Sabtu (8/6/2024). Sebanyak lebih dari 700 orang keluarga besar Sequis Life hadir dalam perayaan ini.

Sequis Life merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan Gunung Sewu Group yang telah berusia lebih dari 70 tahun dan menjadi mitra strategis Nippon Life, perusahaan asuransi asal Jepang yang telah berusia 135 tahun.

Perayaan ini juga menjadi momen kemitraan strategis selama 10 tahun antara Gunung Sewu Group dan Nippon Life.

Kedua perusahaan berkomitmen menghadirkan inovasi produk dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Momentum kehadiran Sequis Life selama 40 tahun ini dirayakan dengan pemotongan tumpeng oleh President Director & CEO Sequis Life Ted Margono.

Pada acara ini juga dilakukan tiup lilin oleh Member of the Board of Directors, Managing Executive Officer Head of Global Business Nippon Life Minoru Kimura bersama President Commissioner & Shareholder Representative Sequis Life Husodo Angkosubroto.

President Director & CEO Sequis Life Ted Margono dalam sambutannya mengatakan selama empat dekade ini, Sequis Life mampu bertahan di industri yang kompetitif termasuk saat menghadapi pandemi Covid-19, ditandai dengan tingkat pencapaian persistensi polis yang selalu tinggi.

Hal ini dapat dicapai sesuai dengan komitmen perusahaan untuk menjual produk yang sesuai dan dibutuhkan oleh nasabah.