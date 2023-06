Pertamina Borong Penghargaan di Ajang ISRA 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2023, yang digelar oleh Prospectus Media bekerja sama dengan berbagai akademisi dan praktisi di bidang Corporate Social Responsibility dan Keberlanjutan sebagai kurator program.

Pertamina beserta anak perusahan sukses meraih 40 penghargaan pada enam kategori yakni Economic Empowerment, Cultural Preservation, Education, Gender Equality & Social Inclusion, Health Quality Improvement, Climate Changes Mitigation, CSR Video Documentation, Biodiversity Conversation serta satu perhargaan khusus ISRA 2023 : People of The Year.

Untuk kategori Economic Empowerment, Pertamina melalui Tim Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP), berhasil menyabet peringkat Gold untuk program UMK Go Global, dan peringkat Silver untuk program Pinky Movement, di mana kedua program tersebut merupakan program unggulan yang telah dilakukan dan terus dikembangkan secara berkelanjutan selama beberapa tahun ini.

"Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen semua pihak di Pertamina, untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kami akan terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia, karenanya kami merasa sangat bangga dan terhormat telah dianugerahi penghargaan ini," ujar VP Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso.

Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) merupakan ajang diseminasi pengetahuan dan penghargaan bagi pelaku bisnis berbagai industri atas komitmen, dedikasi, dan inovasinya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

ISRA juga diharapkan dapat menciptakan peluang untuk saling berkolaborasi dan membangun jaringan serta memberikan bekal keterampilan praktis dan alat untuk mempraktekkan inovasi.

Adapun aspek yang dinilai dalam penjurian ISRA 2023 antara lain berkaitan dengan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, pelaksanaan program termasuk strategi pengembangan program TJSL dan inovasi, dampak terhadap masyarakat diantaranya significant change, dampak utama program terkait economic empowerment, usaha perubahan struktural dan dampak positif yang diberikan selain ekonomi (multilayer effect program).

“Pertamina berkomitmen menghadirkan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan menghadirkan berbagai inisiasi program CSR yang berkelanjutan. Semoga kehadiran penghargaan ini dapat memotivasi kami untuk menciptakan program unggulan dan bermanfaat bagi banyak pihak ke depannya,” seru Fadjar.(chi/jpnn)