Pertamina Menjajaki Peluang Kerja Sama Strategis di Forum Bisnis Indonesia-AS

jpnn.com, WASHINGTON DC - PT Pertamina (Persero) melalui subholdingnya Pertamina New and Renewable Energy menjajaki peluang kerja sama strategis pada Forum Bisnis Indonesia-Amerika Serikat yang berlangsung di The Mayflower Hotel, Washington DC pada Senin (26/8).

Forum Bisnis digelar dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-AS.

Acara tersebut dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Under Secretary of Commerce for International Trade of The United States Marisa Lago, dan sejumlah perwakilan pemerintah AS dan Indonesia maupun pelaku usaha dari kedua negara.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina sebagai BUMN turut berpartisipasi aktif dalam acara yang diselenggarakan KBRI di Amerika Serikat ini, karena berperan penting untuk membuka peluang dan mendorong Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia.

“Pertamina menggunakan momen penting ini untuk menyampaikan kebijakan sustainability perusahaan sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama dengan mitra global khususnya di sektor pengembangan energi baru terbarukan,” ujar Fadjar.

Fadjar menyampaikan kebijakan sustainability Pertamina sangat terbuka untuk dijalankan dengan kerja sama yang kuat bagi di tingkat nasional maupun global.

“Indonesia memiliki potensi sumber daya energi bersih sehingga bisa menarik investor internasional," imbuh Fadjar.

Fadjar menegaskan Pertamina terus meyakinkan dunia internasional untuk mendukung program transisi energi untuk mempercepat target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.