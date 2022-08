Peruri Sabet 4 Penghargaan di Human Capital on Resilience Excellence Award 2022

jpnn.com, JAKARTA - BUMN Peruri mencetak prestasi dalam malam penganugerahan Human Capital on Resilience Excellence Award 2022.

Peruri memborong sejumlah penghargaan, yakni The Best HR Support on Business Transformation, The Best Human Capital based on Technology, The Most Resilience Company 2022 dan Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri sebagai The Best Leadership Development Focus on HC.

Penghargaan diterima oleh Adi Sunardi, Head of Corporate Secretary Peruri di Hotel El Royale Bandung.

“Alhamdulillah pada malam ini Peruri banyak meraih penghargaan di bidang SDM dan teknologi informasi," kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (2/8).

Menurutnya, penghargaan itu merupakan hasil jerih payah manajemen dan seluruh karyawan Peruri yang sama-sama berkomitmen untuk melakukan transformasi SDM dan bisnis digital.

"Semoga ke depannya kami tetap konsisten melakukan improvement untuk memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang unggul,” ungkap Adi.

Adi menilai pengembangan SDM dan Teknologi Informasi yang baik akan memberikan dampak positif kepada seluruh perusahaan pada proses pertumbuhan ekonomi Indonesia secara terus menerus dan berkesinambungan.

"Terlebih lagi, karyawan merupakan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan yang perlu dikelola dengan baik," katanya.