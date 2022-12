Pesta Akhir Tahun Bersama PergiKuliner Festival Kekinian, Yuk Merapat!

jpnn.com, JAKARTA - PergiKuliner Festival Kekinian bakal memanjakan pencinta kuliner di Trans Studio Mall Bandung pada 20 - 25 Desember 2022.

Pertama kalinya PergiKuliner Festival menjajakan kaki di Kota Kembang Bandung untuk menutup akhir 2022 dengan penuh kegembiraan.

CEO PergiKuliner Oswin Liandow, menyampaikan bakal ada rangkaian acara menarik seperti bazar kuliner, magic show, dance cover, live acoustic, eating challenge, dan games setiap harinya yang dapat dinikmati oleh pengunjung.

PergiKuliner Festival adalah surga pencinta makanan, terutama bagi mereka yang mencari makanan kekinian. Dengan lebih dari 30 stan kuliner menyajikan aneka kreasi makanan, yaitu Air Tebu Murni Asli “Tebu Ncek”, Ayam Bang Dava x Katanya Bento, Bahagia Kopi, Bolu Bakar Tunggal, Cendol Pandan, Cireng Cipok, CrunChick, Dolton Bakery, Dough Deli, Eleonore Boulangerie, Four5unday, Haloka, Kedai Asmara, KenHotBar, Kepak Madu Ma'el, Ketan Susu Kemayoran, Let's Go Gelato, Luberger, M.A.D (Make Anything Delicious), Moo Taiyaki, Nasi Telor Kriukk, Nijuugo, Omo Korean Street Food, Sangoo Box, Siomay Lim 88, Squidmore, Toko Bakmie Feng, Torichan, Warung Talaga, Which Bite, dan Wingz o Wingz.

“PergiKuliner terkenal sebagai aplikasi untuk mencari rekomendasi tempat makan, maka dari itu kami berfokus untuk membawa stan-stan kuliner pilihan di setiap acara yang tidak akan mengecewakan pengunjung," ungkap Oswin, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/12).

Oswin menyebutkan PergiKuliner Festival Kekinian dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berkumpul merayakan kecintaan terhadap makanan.

"Saya juga berharap PergiKuliner dapat terus berkembang mengadakan festival kuliner lainnya di Bandung pada tahun-tahun selanjutnya”

Selain itu, PergiKuliner menambah kegembiraan dengan penawaran menarik berupa free tester via aplikasi PergiKuliner, weekend flash sale voucher diskon 30 persen dari Opaper di semua stan kuliner tanpa minimum pembelian, dan berkesempatan untuk mendapatkan voucher jajan dari PergiKuliner dengan mengikuti games yang diadakan setiap harinya.