Pilot Demokrasi

jpnn.com - Presiden Joko Widodo suka memakai kutipan dan metafora dalam berbagai kesempatan.

Dalam sebuah event internasional, presiden mengutip narasi ‘’Winter is Coming’’ dari film seri ‘’Game of the Thrones’’.

Dalam kesempatan memberi sambutan pada acara ulang tahun ke-58 Partai Golkar kemarin (21/10), Jokowi mengutip YouTuber Nas Daily mengenai ‘’pilot dan demokrasi’’.

Nas Daily adalah seorang vlogger terkenal kelahiran Israel. Pria bernama asli Nuseir Yassin ini dikenal dengan video-video pendek dengan tema-tema yang luas, mulai dari kuliner sampai ke persoalan politik.

Pria yang juga berdarah Arab, Palestina ini memiliki 7,95 juta pengikut di YouTube.

Jokowi tidak menyebutkan sumbernya. Ia hanya menceritakan metafora mengenai demokrasi dengan mencontohkan cerita mengenai seorang pilot pesawat terbang.

Jokowi berbicara mengenai Pemilihan Presiden pada 2024 dan meminta Partai Golkar supaya berhati-hati dalam memilih calon presiden.

Jokowi mengibaratkan pemilihan presiden seperti memilih pilot pesawat terbang. Ada dua calon pilot yang akan dipilih secara demokratis dengan sistem pemilihan ‘’one person one vote’’.