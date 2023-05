Polisi Gerak Cepat, Peretas Laman Pemprov Jatim & ITS Ditangkap

jpnn.com, SURABAYA - Polisi tak butuh lama menangkap komplotan peretas laman resmi Pemprov Jawa Timur (Jatim) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Dua orang ditangkap dalam kasus ini.

Pelaku Agus Tiyadi (27) asal Cirebon, Jawa Barat dan Dendi Syaimam alias Muhammad Acil alias Mister Cakil (23) asal Tangerang, Banten.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Dirmanto mengatakan keduanya terbukti melakukan peretasan (hacking) untuk dijadikan sebagai sarana meningkatkan search engine optimization (SEO) konten perjudian, dengan menyusupkan file ekstensi.

"Mereka menyusupkan file ekstensi atau backdoor di website yang menjadi target para pelaku untuk melakukan hacking," katanya saat merilis kasus tersebut, Rabu.

Wadirreskrimsus Polda Jatim AKBP Arman menambahkan peretasan tersebut dilakukan tersangka pada Februari 2023.

Akibat peretasan itu, laman pascasarjana tersebut mengalami gangguan ketika diakses muncul tampilan judi slot88.

"Bermula dari laporan ITS, bahwa situs resmi program pascasarjana ITS ini diretas pada Februari 2023. Kemudian, tim melakukan penyelidikan kurang lebih satu bulan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap tersangka AT di Cirebon," ujarnya.