Porsche Design Acer Book RS dan Travelpack Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Porsche Design Acer Book RS dan TravelPack RS menerima penghargaan Red Dot dalam kategori best of the best award, penghargaan tertinggi dalam kategori desain produk.

Tidak hanya itu, produk Acer lainnya seperti desktop, monitor, dan laptop, juga memperoleh penghargaan serupa untuk keunggulan produk dan inovasi desain.

Penghargaan 'best of the best' merupakan paling tertinggi yang diberikan oleh juri lantaran produk itu menawarkan kualitas desain inovatif.

Red Dot Award adalah penghargaan yang diakui secara internasional, guna memberikan penghormatan bagi perusahaan inovatif dan mengangkat keunggulan dalam desain konsep

“Kami sangat bangga bisa menerima penghargaan tertinggi Red Dot," ujar AVP Industrial Design, IT Products Business, Acer Inc, Seji Peng dalam keterangan persnya, Minggu (25/4).

Dia menambahkan, porsche design Acer memegang filosofi desain yang mengoptimalkan fungsionalitas dengan teknik pembuatan presisi.

Laptop itu menyatukan elemen desain dan teknologi canggih, juga merupakan wujud nyata dari komitmen Acer untuk mendobrak penghalang antara manusia dan teknologi.

Sementara itu, Direktur Desain Porsche Design Christian Schwamkrug mengatakan laptop itu terinsipirasi dari industri otomotif, yang mengusung dalam hal desain dan kualitas manufaktur.

“Kombinasi material premium seperti magnesium dan aluminium dengan lapisan serat karbon membutuhkan tingkat akurasi tertinggi dalam proses produksi," ungkapnya.



Perangkat tersebut memiliki sasis logam yang dilengkapi dengan material cover berupa serat karbon, dan desain motorsports selama puluhan tahun. Laptop tersebut juga dirancang lebih praktis dan cocok untuk para profesional.