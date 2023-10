Program Grandparents Month AEON Mall Sentul City, Beri Berkat untuk Para Lansia

jpnn.com, SENTUL - Dalam rangka memberikan apresiasi lansia, AEON Mall Sentul City mengadakan program dengan tema “Grandparents Month” dari 18 – 24 September yang terinsiprasi oleh “Hari Lanjut Usia” di Jepang.

Berbagai aktivitas menarik berlangsung selama periode program baik secara daring seperti “Show Your Love with Grandparents” maupun luring melalui “Treat Your Grandparents” untuk seluruh pelanggan setianya.

Sejalan dengan program tersebut AEON Mall Sentul City mengadakan acara bakti sosial di panti wreda “Graha Bina Asuh” yang dihuni oleh 54 orang lansia.

“Sejalan dengan campaign yang kami angkat, kami berinisiatif untuk melakukan bakti sosial mengunjungi para lansia di panti wreda ini. Hal ini merupakan salah satu upaya kami memberikan kontribusi positif kepada semua kalangan di lingkungan sekitar”, ujar Bayu Tunggul Aji, selaku General Manager Mall Operation AEON MALL Sentul City.

Donasi yang diberikan berupa beberapa kebutuhan pokok sehari-hari yang digunakan oleh lansia, seperti beras, minyak goreng dan berbagai keperluan dasar lainnya.

Bantuan pangan tersebut diberikan guna membantu para penghuni panti dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Memasuki tahun ketiga beroperasional, AEON Mall Sentul City akan mengadakan acara festival budaya Jepang dengan tajuk “Tanoshii Matsuri” di Canal Stage, lantai dasar.

Acara itu bakal berlangsung dari 10 – 29 Oktober. Tidak hanya berpusat pada acara tradisional Jepang saja, tetapi ada juga budaya pop yang sedang digemari pada saat ini seperti : Idol Group, Cosplay, Wotagei dan banyak acara lainnya.