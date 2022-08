Program Home Human Initiative Tingkatkan Perlindungan Hak Anak Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Hari Anak Nasional (HAN) 2022 yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum penting bangsa Indonesia untuk menciptakan generasi hebat masa depan.

Hal ini dapat terlaksana jika setiap kita bersama menjamin pemenuhan hak dasar anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) melalui situs resminya menerangkan bahwa perlindungan hak anak erat kaitannya dengan kualitas SDM di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa peningkatan kualitas SDM di antaranya melalui peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

"Menjawab hal tersebut, Human Initiative (HI) dalam salah satu pilar programnya Initiative for Children memiliki sebuah program Home (Hug, Opportunity, Mentality, Education)," kata Presiden HI Tomy Hendrajati dalam kesempatan webinar, Sabtu (30/7).

Vice President Human Initiative Andjar Radite menambahkan bahwa Home Children Learning Center adalah tempat bagi setiap anak, khususnya yatim duafa untuk mendapatkan dukungan atas pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Kita berharap anak-anak bangsa menjadi tangguh sehingga kelak Indonesia menjadi bangsa yang unggul, penuh manfaat dan kontributif pada keberlangsungan pembangunan dunia seutuhnya," kata Andjar Radite.

"Untuk itu, Program Home ini merupakan salah satu upaya bersama untuk pemenuhan hak dasar anak, suatu landasan yang fundamental dalam membangun masa depan yang diharapkan bersama."