Puan Suarakan Tolak Penggunaan Senjata Nuklir di Forum Parlemen Asia-Pasifik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyuarakan perdamaian di forum parlemen internasional.

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri the 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) di Bangkok, Thailand.

APPF ke-30 dibuka oleh Presiden Majelis Nasional Thailand sekaligus Ketua Komite Eksekutif dan APPF ke-30 Chuan Leekpai, Rabu (26/10/2022) malam.

Presiden Senat Thailand Pompetch Wichitcholchai turut menyambut para delegasi.

Kongres forum parlemen negara-negara Asia-Pasifik ini digelar di Gedung baru Parlemen Thailand yang mengambil konsep green building.

Untuk menunjukkan komitmen go green, bagian tengah ruang pertemuan parlemen Thailand tidak ada pendingin ruangan dan lampu listrik.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Majelis Nasional Kerajaan Thailand karena telah menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan ke-30 APPF,” kata Puan memberi apresiasi.

Adapun APPF ke-30 mengambil tema ‘Peran Parlemen dalam Mempercepat Pembangunan Berkelanjutan Pasca-Wabah Coronavirus 2019’.