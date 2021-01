Puluhan Brand Ternama ini Raih TOP Official Store Award 2021

jpnn.com, JAKARTA - TRAS N CO Indonesia bekerjasama dengan INFOBRAND.ID menyelenggarakan penghargaan Top Official Store Award 2021 untuk pertama kalinya.

Penghargaan ini merupakan apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada Official Store yang sukses menjadi pilihan konsumen Indonesia.

CEO TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo mengatakan kehadiran official store secara nyata membawa dampak yang sangat positif terhadap eksistensi perusahaan atau brand.

Bahkan menurut Tri menjadi channel penjualan yang sangat efektif, khususnya ketika dunia masuk kebiasaan baru saat pandemi covid-19.

“Keamanan, kenyamanan dan kepraktisan adalah beberapa faktor utama dari banyak konsumen beralih memilih berbelanja melalui saluran e-commerce. Sementara hadirnya official store memberikan jaminan akan keamanan dan jaminan kualitas produk karena dijual oleh pemilik brand langsung,” jelas Tri.

Adapun brand-brand yang masuk sebagai Top Official Store Award 2021 merupakan hasil seleksi lebih dari 5.000 Official Store di Indonesia, berdasarkan kinerja Official Store di marketplace, yang dilakukan sejak Oktober–Desember 2020.

Baca Juga: Sosiolog Musni Umar Dukung Ketegasan Mendikbud Nadiem dalam Kasus Intoleransi di Sekolah

Penghargaan ini diberikan kepada Official Store atau Official Shop pilihan konsumen Indonesia berdasarkan tiga metodologi pendekatan penilaian, yaitu; Store Sales Aspect, Store Reviews & Rating Aspect, dan Store Followers Aspect.

Berikut brand-brand pemenang TOP Official Store Award 2021, di antaranya Philips Lighting, Bayer Health, Hanasui, OPPO, Senka, Blackmores.