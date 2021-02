Puncak HPSN 2021, Menteri LHK Siti Minta Sampah Dikelola Jadi Bahan Baku Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021.

Momentum tersebut dianggap penting untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Menter LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, hal ini merupakan perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkular (circular economy) dan sampah menjadi sumber energi alternatif.

"Prinsip dan langkah-langkah itu merupakan perwujudan dan praktik terbaik dalam menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi," ujar Menteri Siti di Jakarta, Senin (22/2).

Dia menuturkan, pendekatan ekonomi linier dalam pengelolaan sampah dengan ciri khas make, consume, dan dispose juga harus digantikan ke ekonomi sirkular.

Pendekatan baru itu berpegang pada prinsip regenerate natural system, design out of waste, dan keep product and material in use melalui strategi elimination, reuse, dan material circulation dengan menjalankan phase out barang dan kemasan barang sekali pakai, redesign barang dan kemasan agar tahan lama (durable).

Kemudian, dapat dikembalikan untuk diguna ulang (returnable and reusable), dapat didaur ulang (recyclable), mudah diperbaiki (repairable), dapat diisi ulang (refillable), dapat dicas ulang (rechargeable), dan dapat dikomposkan (compostable).

"Pendekatan baru dimaksud tepat menggantikan pendekatan end of pipe atau dengan melakukan kombinasi kerja dengan pendekatan end of pipe yang selama ini dijalankan," ujar Menteri Siti.