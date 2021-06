jpnn.com - Indonesia adalah punjer dunia. Indonesia adalah pusat peradaban dunia.

Pusat peradaban Atlantis yang hilang itu ada di wilayah Indonesia. Surga Eden yang hilang itu ada di wilayah Indonesia. Indonesia adalah the center of the world.

Orang Amerika mengeklaim diri sebagai pusat dunia. Amerika bersin, dunia akan menggigil karena ketularan flu.

Baca Juga: Eropa

Namun, sejarah menunjukkan bahwa Amerika sebagai sebuah bangsa masih seumur jagung. Amerika baru lahir pada abad ke-18.

Demokrasi Amerika memang sudah berumur 200 tahun, tetapi sebagai sebuah peradaban Amerika bukan peradaban yang orisinal, karena hanya kepanjangan dari peradaban Eropa. Tradisi politik Amerika juga menjadi perpanjangan dari tradisi Eropa.

Amerika boleh menyebut diri sebagai kampiun demokrasi, tetapi Indonesia juga tidak bisa diremehkan dalam hal ini. Dalam usianya yang 200 tahun, Amerika baru punya seorang wakil presiden perempuan.

Baca Juga: Madura

Indonesia sudah pernah punya presiden perempuan. Kalau partisipasi perempuan dalam demokrasi menjadi salah satu ukuran kemajuan demokrasi, Indonesia boleh menepuk dada.

Indonesia yang baru berumur 75 tahun sudah pernah punya presiden perempuan, Megawati Soekarnoputri. Masa kepresidenannya pada 2001 sampai 2004.