Pupuk Bersubsidi Tetap Didistribusikan di Masa Transisi Kartu Tani

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) memastikan Kartu Tani akan efektif diterapkan tahun depan. Meski demikian, pupuk subsidi tetap didistribusikan ke petani yang sudah tercantum dalam eRDKK.

Hal ini disampaikan oleh Kementan untuk menjawab keresahan petani yang belum mendapat Kartu Tani menjelang penerapan program ini secara efektif mulai 2021 mendatang.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan saat ini merupakan masa transisi penggunaan Kartu Tani.

“Kita dalam masa transisi penggunaan Kartu Tani. Tapi kartu ini akan efektif tahun depan. Untuk itu, Kartu Tani dipersiapkan dengan maksimal. Kami juga berharap petani bisa memahami penggunaannya, sehingga saat implementasi nanti tidak ada masalah," kata Mentan SYL, Jumat (2/10).

Direktur Jenderal PSP Kementan Sarwo Edhy mengatakan masa transisi ini tidak menghalangi pendistribusian pupuk bersubsidi. Sebab, pupuk itu tetap didistribusikan ke petani mengacu pada eRDKK.

“Dalam masa transisi ini, pupuk bersubsidi tetap kita distribusikan seperti biasa. Penerima manfaat dari pupuk bersubsidi juga telah diatur, hanya diperuntukkan buat petani yang yang tergabung dalam kelompok tani dan tercantum di eRDKK. Data yang kita gunakan by name by addredd jadi lebih tepat sasaran,” jelas Edhy.

Pada masa transisi ini, Edhy berharap petani bisa mengetahui penggunaan dan manfaat lebih luas dari Kartu Tani yang diberlakukan pada 2021. Sebab, akan ada perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari manual ke Kartu Tani.

"Pola ini akan membuat distribusi pupuk subsidi akan semakin tepat sasaran. Buat petani yang belum memahami mekanismenya, kami harapkan segera memahami cara baru ini. Kami yakin cara ini akan efektif, karena dengan kartu tani pola pendistribusian akan tepat sasaran,” kata Sarwo.



Sarwo Edhy menjelaskan Kartu Tani memiliki banyak manfaat. Salah satunya memperlancar pendistribusian pupuk, sebagai implementasi tahap awal. Nantinya, kartu tersebut dipersiapkan untuk program lebih luas.