Radwimps Bawa Toaka ke Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Jepang, Radwimps segera menggelar konser bertajuk 'The way you yawn, and the outcry of Peace' pada 19 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

Menjelang acara, Radwimps baru saja mengumumkan bahwa penyanyi Toaka bakal menjadi bintang tamu dalam rangkaian tur Asia tur yang akan dimulai pada 21 April 2024 itu

Toaka menangkap perhatian para pencinta musik di seluruh dunia berkat film ‘Suzume’.

Semuanya dimulai saat Radwimps berkolaborasi dengan komposer musik Kazuma Jinnouchi untuk menciptakan soundtrack dan scoring film ‘Suzume’ yang disutradarai oleh Makoto Shinkai.

Toaka awalnya mengikuti audisi untuk bernyanyi di salah satu lagu yang ditulis oleh Radwimps untuk film tersebut.

Ternyata Toaka pun terpilih dan suara indahnya pun mewarnai lagu Suzume di album soundtrack film tersebut.

Sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu, Toaka masuk ke industri musik lewat jalur yang kerap diambil oleh banyak penyanyi di generasinya.

Musisi berumur 21 tahun itu menarik perhatian para pengguna TikTok lewat sejumlah cover dan lagu-lagu orisinal.