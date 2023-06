Raih Penghargaan, RSPJ Bertekad Memberikan Pelayanan Kesehatan Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit Premier Jatinegara (RSPJ) mendapat Global Health Asia Pasific Awards 2023, sebagai RS terbaik se Indonesia.

Hal ini menunjukkan komitmen Ramsay Sime Darby Health Care (RSDH) untuk memberikan layanan kesehatan yang luar biasa.

Dr. Susan Ananda, Chief Executive Officer dari RSPJ, mengatakan pencapaian ini merupakan hasil dari dedikasi dan kerja sama seluruh tim.

Menurut dia, keluarga besar RSPJ secara optimal memberikan perawatan yang berpusat pada keselamatan pasien, dan inovasi berkelanjutan.

"Komitmen kami untuk selalu menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi pasien tidak pernah berubah, berbagai pengembangan dan peningkatan, baik terhadap layanan serta fasilitas akan selalu kami lakukan secara berkesinambungan," ujar Susan Ananda, dalam keterangannya, Sabtu (24/6).

Tidak hanya di Indonesia, rumah sakit RSDH di Malaysia juga mendapat 9 penghargaan lainnya. Subang Jaya Medical Centre (SJMC) menerima 6 penghargaan, termasuk mendapat gelar kehormatan sebagai Stand-out Jury Hospital of the Year in Asia Pacific.

Kemudian, Parkcity Medical Centre (PMC) untuk kedua kalinya meraih penghargaan sebagai Penyedia Layanan Perkembangan Anak dan Pediatrik Tahun Ini di Asia Pasifik.

Sementara itu, Ara Damansara Medical Centre (ADMC) menerima penghargaan pada bidang Penyedia Layanan Rehabilitasi & Fisioterapi Olahraga di Asia Pasifik.