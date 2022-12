Raih Penghargaan Top CEO BUMN, Arief Mulyadi: Ini Motivasi PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih dua penghargaan di ajang Top BUMN Awards 2022.

Penghargaan pertama sebagai penerima Apresiasi Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2022, kategori Korporasi.

Sementara itu, penghargaan kedua diberikan kepada Direktur Utama PNM Arief Mulyadi untuk kategori Top CEO BUMN.

Arief Mulyadi menerima penghargaan Most Admired CEO: Who has Successfully Transformed in Enriching Ultra Microcredit Rights System Bisnis Indonesia.

"Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk motivasi PNM untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia," kata Arief Mulyadi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/12).

PT PNM bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada perempuan prasejahtera, melainkan melakukan pendampingan.

Oleh karena itu, PNM akan terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha ultra mikro khususnya perempuan prasejahtera, dan terus berkontribusi dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Perkembangan UMKM di Indonesia dinilai cukup pesat, tak heran UMKM merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.