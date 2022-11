Selamat, Arief Mulyadi Diganjar Award CEO Of The Year

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT PNM Arief Mulyadi meraih penghargaan dalam ajang Award CEO Of The Year, Infobank TOP 100 CEO & The Next Leaders Forum 2022.

Ajang penghargaan yang diselenggarakan Infobank Media Group ini sebagai bentuk apreasiasi dan pengakuan kepada para bankir dan CEO terbaik, serta kader-kader pemimpin di lembaga keuangan.

"Semoga dengan diberikan penghargaan ini PNM mampu lebih baik berkontribusi dalam memajukan dan membina ekonomi kerakyatan,” kata Arief dalam keterangannya, Kamis (24/11).

PT PNM bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada perempuan prasejahtera, melainkan melakukan pendampingan.

Oleh karena itu, PNM akan terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha ultra mikro khususnya perempuan prasejahtera, dan terus berkontribusi dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Infobank Top 100 CEO & The Next Leaders Forum 2022 dibuka dengan Keynote Speech Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Arah Kebijakan Lembaga Jasa Keuangan pada 2023.

Selanjutnya Raden Pardede, Ekonom Senior Indonesia turut memberikan ulasan perekonomian tahun 2023 yang menantang, karena Indonesia tengah dibayangi ancaman resesi perekonomian akibat dampak krisis global yang saat ini sedang melanda dunia.

Sebagai informasi, hingga 22 November 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 159 triliun kepada 13,3 juta nasabah PNM Mekaar.