Rayakan Tahun Baru 2025 di The Royale Krakatau, Nikmati 'Gatsby Gala Night Luxury'

jpnn.com, JAKARTA - Pergantian tahun biasanya menjadi momen yang dinantikan oleh anggota keluarga untuk berkumpul.

Hotel bintang empat yang terletak di jantung area industri Kota Cilegon, Banten, The Royal Krakatau menjadi salah satu pilihan yang bisa dikunjungi.

General Manager The Royal Krakatau Hotel Cilegon Rury Ilham mengatakan The Royal Krakatau mengundang seluruh tamu dan pengunjung untuk merayakan malam pergantian tahun dalam suasana yang tak terlupakan.

Dia menuturkan dalam rangka menyambut tahun baru 2025, The Royale Krakatau akan menggelar acara Gatsby Gala – a Night of Luxury: New Year Celebration 2025 yang dijanjikan penuh dengan kemewahan, hiburan, dan kuliner istimewa.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, lanjut Rury, para pengunjung setia dan tamu baru lainnya kerap merayakan dan menyambut Tahun Baru 2025 di Hotel The Royale Krakatau yang merupakan salah satu ikonik destinasi pariwisata Cilegon.

"Tahun ini kami mengambil tema Gatsby Gala – a Night of Luxury: New Year Celebration 2025 yang akan kami gelar pada 31 Desember 2024 di Convention Hall, The Royale Krakatau. Banyak acara yang seru yang akan di tampilkan, mulai dari live band performance, magician, modern dance, game, doorprize dan all you can eat gala dinner, " Kata Rury dalam keterangan tertulis, Senin, (18/11).

Dia menjelaskan para pengunjung juga bisa merasakan suasana tutup tahun nanti dengan mengunjungi dua restoran yang ada di area The Royale Krakatau Hotel yakni The Surosowan dan The Kaibon.

Kedua restoran itu juga menjadi tempat favorit kuliner di Kota Baja tersebut dan juga menikmati tutup tahun dengan menginap di Hotel The Royale Krakatau.