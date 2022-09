Resmikan Renovasi Polsek Mandau, Irjen Iqbal: Polri Ibu Kandung Kedua Kita, Berikan yang Terbaik

jpnn.com, BENGKALIS - Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal meresmikan renovasi Polsek Mandau yang berada di Kabupaten Bengkalis, Selasa (6/9).

Pada kesempatan itu, Iqbal mengingatkan kepada jajarannya untuk bertanggung jawab pada tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Iqbal mengharapkan setelah renovasi, maka pelayanan Polsek Mandau kepada masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi.

"Kita tentunya ingin pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Dengan bangunan yang lebih bagus nanti, masyarakat yang datang memerlukan pelayanan dan bantuan di Polsek Mandau bisa merasa lebih nyaman dan merasa senang. Itu yang kami harapkan," kata Irjen Iqbal kepada jajarannya.

Eks Kapolda NTB itu juga mendorong jajarannya untuk menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya agar memudahkan tugas.

Menurutnya, slogan Together We Are Strong sangat relevan untuk menghadapi dinamika kekinian.

Eks Kadiv Humas Polri itu juga memerintahkan anak buahnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan setulus hati dan tanpa pamrih.

Dia menilai polisi yang ideal ialah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.