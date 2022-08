Rizki Briandana Ingatkan Peserta PIOM untuk Implementasikan Budaya UMB

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar Pekan Ilmiah dan Olahraga Mahasiswa (PIOM) dari tanggal 8 sampai 13 Agustus 2022.

PIOM ini mempertandingkan empat cabang olahraga, yaitu futsal, bola basket, bola voli dan bulu tangkis.

Peserta PIOM berasal dari enam fakultas dan 20 program studi di lingkungan Universitas Mercu Buana.

Pekan Ilmiah dan Olahraga Mahasiswa mengangkat tema ‘Take Up Your Sportifity To Move Up Your Creativity”.

Direktur Akademik dan Kemahasiswaan UMB Rizki Briandana, M.Comn., Ph.D mengatakan PIOM kembali digelar setelah vakum selama dua tahun akibat Pandemi Covid-19.

Menurut Rizki, kegiatan ini dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam mengimplementasikan budaya UMB, yaitu jujur, displin, tanggung jawab, kreatif, kearifan lokal serta ramah lingkungan.

“Salah satu cara mengimplementasikan nilai jujur, tanggung jawab, dan adil dalam penyelenggaraan olahraga ini adalah sportivitas,” ujar Rizki saat membuka PIOM yang berlangsung di lapangan Basket UMB pada Senin (8/8/2022).

Tampak hadir pada acara pembukaan di antaranya Kepala Biro Kemahasiswaan UMB Yuni Tresnawati, S.Sos., M.Ikom dan jajaran pimpinan Direktoral Akademik dan Kemahasiwaan UMB.