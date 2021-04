Sekuel Spider-Man: Into the Spider-Verse Digarap Tiga Sutradara

jpnn.com, JAKARTA - Sekuel Spider-Man: Into the Spider-Verse akan digarap oleh tiga sutradara yakni Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, dan Justin K. Thompson.

Ketiga sutradara itu memang telah bekerja sama dalam proyek film tersebut sejak awal, dilansir Variety, Rabu (21/4).

"Kru di balik Spider-Man: Into the Spider-Verse menetapkan standar yang sangat tinggi, dan kami dengan rendah hati mengambil tantangan untuk memetakan bab berikutnya dalam kisah Miles Morales," kata tim sutradara dalam pernyataan bersama.

Dos Santos dan Thompson adalah veteran Sony Pictures Animation yang membuat debut penyutradaraan mereka dengan sekuel Spider-Verse.

Kredit Dos Santos sebelumnya termasuk Nickelodeon The Legend of Korra, Avatar: The Last Airbender, Voltron: Legendary Defender, Justice League Unlimited, dan Teen Titans.

Pekerjaan Thompson sebagai desainer produksi untuk film Spider-Verse pertama memenangkan Annie Award.

Dia juga desainer produksi untuk Cloudy with a Chance of Meatballs dan Cloudy with a Chance of Meatballs 2 dari Sony Animation.

Kemp Powers saat ini masuk dalam nominasi Oscar untuk skenario terbaik One Night in Miami. Dia juga co-director dari film nominasi Oscar ini Soul. (antara/jpnn)



