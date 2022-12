Selamat, Bea Cukai Raih 2 Penghargaan Top Digital Awards 2022

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melakui Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang penghargaan Top Digital Awards 2022.

Penyerahan penghargaan itu dilaksanakan di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (15/12) lalu.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Agus Sudarmadi mengatakan dalam proses penjurian yang dilaksanakan pada Jumat (18/11) lalu, Bea Cukai memaparkan perjalanan transformasi digital Bea Cukai disertai demo beberapa sistem aplikasi.

“Bea Cukai berhasil meraih penghargaan untuk dua kategori, yaitu Top Implementation 2022 Stars 5 (Sangat Baik) dan Top Leader Digital Implementation 2022,” kata dia.

Agus menambahkan transformasi digital yang dilakukan oleh Bea Cukai dinilai sukses dalam mendukung peran institusi sebagai fasilitator perdagangan dan industri, sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kegiatan ini merupakan penghargaan yang digagas oleh majalah It Works bekerja sama dengan sejumlah asosiasi IT & Telco Indonesia dengan mengusung tema ‘The Strategic Impact of Digital Transformation in Business & Government’,” ujar Agus.



Ada empat kriteria dalam menentukan penghargaan, yaitu perusahaan/instansi dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, daya saing, dan operasional.

Ada juga layanan perusahaan/instansi yang memiliki sistem, tata kelola, dan infrastruktur teknologi digital baik, perusahaan memiliki solusi teknologi digital unggulan, dan perusahaan yang implementasi dan solusi teknologi digital terkait dengan Tema Top Digital Awards 2022.

“Penghargaan ini merupakan bukti kami dalam peningkatkan implementasi digital,” pungkas Agus. (jpnn)