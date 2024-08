Selamat Datang Agustus: Harga Beras, Bawang, dan Telur Naik

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat adanya kenaikan harga sejumlah bahan pangan di tingkat pedagang eceran di wilayah Indonesia pada Kamis (1/8).

Kenaikan itu meliputi beras, bawang, daging sapi, ikan, hingga telur ayam ras.

Berdasarkan data Panel Harga Bapanas yang dilansir Kamis pukul 08.00 WIB, harga beras premium naik tipis 1,67 persen atau Rp260 menjadi Rp15.800 per kg.

Kemudian, beras medium naik tipis 1,47 persen atau Rp200 menjadi Rp13.770 per kg, lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga naik tipis 0,64 persen atau Rp80 menjadi Rp12.660 per kg.

Sama halnya dengan harga komoditas bawang merah naik 4,07 persen atau Rp1.110 menjadi Rp28.370 per kg, lalu bawang putih bonggol naik 1,85 persen atau Rp740 menjadi Rp40.690 per kg.

Begitupun dengan harga cabai merah keriting merangkak naik 4,06 persen atau Rp1.760 menjadi Rp45.090 per kg, sedangkan cabai rawit merah turun sebesar 2,44 persen atau Rp1.690 menjadi Rp67.540 per kg.

Kemudian, harga daging sapi murni juga naik tipis 0,41 persen atau Rp560 menjadi Rp135.640 per kg, begitu pun daging ayam naik 1,33 persen atau Rp460 menjadi Rp34.970 per kg; sedangkan telur ayam ras naik 3,27 persen atau Rp950 menjadi Rp29.970 per kg.

Selanjutnya, kedelai biji kering (impor) terpantau naik 2,09 persen atau Rp250 menjadi Rp12.210 per kg dan gula konsumsi naik 1,06 persen atau Rp190 menjadi 18.130 per kg.