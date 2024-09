Selamat, Jasa Raharja Sabet 3 Penghargaan Sekaligus

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja berhasil menyabet tiga penghargaan dalam ajang TOP GRC Award 2024 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, pada Rabu (1/9).

Adapun sejumlah penghargaan yang diraih, yakni TOP GRC Awards 2024 #5Star, The High Performing Board of Commissioners on GRC 2024, dan The Most Committed GRC Leader 202y’.

Apresiasi tersebut diterima langsung oleh Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan dan Komisaris Independen Jasa Raharja, Eko Suwardi.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan berbagai penghargaan tersebut adalah buah dari kerja keras seluruh jajarannya yang terus berupaya memaksimalkan pengelolaan Governance, Risk & Compliance (GRC).

“Suatu kehormatan bagi kami mendapatkan penghargaan ini untuk kesekian kalinya. Ini menjadi tambahan motivasi bagi kami untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GRC dalam setiap langkah perseroan,” ujarnya.

Dia menambahkan bagi Jasa Raharja, GRC diterapkan bukan semata untuk pemenuhan regulasi, tetapi bentuk kesadaran internal.

“Ini penting agar terwujud iklim bisnis yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya tahan tinggi di tengah tantangan bisnis yang semakin kompetitif,” tambahnya.

Kegiatan TOP GRC Awards diselenggarakan setiap tahun oleh majalah Top Business, yang bekerja sama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), dan PaGi (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan Bisnis, dan GRC, serta Akademisi. (jpnn)