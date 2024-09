Siap Mendunia! Bank Mandiri Resmi Memperluas Akses Livin’ di Turki

jpnn.com, ANKARA - Bank Mandiri terus memperkokoh komitmennya dalam memperluas aksesibilitas layanan perbankan bagi masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Melalui Livin’ by Mandiri, bank berlogo pita emas ini telah menghadirkan Livin’ Around The World (LATW) untuk memudahkan warga negara Indonesia (WNI) di lebih dari 120 negara dalam mengakses layanan perbankan.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara, Turki untuk memperkenalkan layanan Livin’ by Mandiri yang adaptif dan solutif.

Baca Juga: Bank Mandiri Taspen Gelar Program Direktur Menyapa Nasabah di 3 Kantor Cabang

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menyampaikan langkah konkret ini menjadi bagian dari kolaborasi Bank Mandiri terhadap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu).

Terlebih lagi, Bank Mandiri telah menjadi salah satu bank mitra yang ditunjuk oleh Kemlu untuk memfasilitasi pembuatan rekening menggunakan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).

“Kami menyadari diaspora Indonesia khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) membutuhkan akses yang lebih mudah dan terjamin terhadap layanan perbankan. Melalui kerja sama dengan KBRI Ankara, kami berupaya memberikan solusi tersebut di Livin’ by Mandiri lewat program Livin’ Around The World,” ungkap Aquarius, Selasa (10/9).

Baca Juga: Bank Mandiri Perkuat Komitmen di Hari Olahraga Nasional

Pada event di Ankara ini, Bank Mandiri juga mencapai satu milestone bersama Kemenlu berhasil membukakan rekening bagi Diaspora WNI dan WNA menggunakan paspor dan KMILN.

Dalam semangat memperkuat kolaborasi internasional, Bank Mandiri juga membuka kerja sama dalam penerbitan Golden Visa untuk para Warga Negara Asing (WNA) ex-WNI atau WNA yang ingin menetap di Indonesia selama 5 hingga 10 tahun.