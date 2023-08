Sibernetik Kenalkan Ragam Solusi di Industri Secara Langsung

jpnn.com, JAKARTA - PT. Sibernetik Integra Data (Sibernetik) mengenalkan kesiapan ragam solusi secara langsung (live) yaitu Active Intelligence, Banking Data Model dan Sibernetik Managed Solution Product.

Ketiga ragam solusi ini menggunakan landasan kerja Integrated, Intelligence, Engineering yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan industri keuangan, telekomunikasi, retail, dan pemerintahan.

“Tantangan besar industri saat ini ini adalah memiliki kemampuan integrasi data, ekstraksi data, melakukan transformasi data secara realtime sesuai kebutuhan pemangku kepentingan industri yang memudahkan pengambilan keputusan penting. Ragam solusi real-time Sibernetik siap menjawab tantangan-tantangan tersebut sekaligus memberikan pemahaman implementasi solusi aktual terkait pada model kasus,” ujar Beny Prabowo, CBO Sibernetik.

Sebagai Elite partner Qlick di Indonesia, Sibernetik dan Qlick mengemukakan peran Active Intelligence di industri perbankan, khususnya dalam forecasting analysis dan financial reporting yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu terkait integrasinya dengan SAP, Qlick memiliki tiga akselerator Active Intelligence utama yaitu order to cash, financial analytics, dan Inventory Management.

Data Model perbankan (banking data model) harus selaras dengan kebutuhan integration, intelligence, dan engineering, salah satunya melalui implementasi Operation Data Store (ODS) dan Operation Data Warehouse (ODW).

Baik ODS maupun ODW mampu mengurangi beban kinerja core system dengan mengarahkan inquiry reporting di ODS dan kapabilitas visualisasi 360 view customer untuk keputusan action per customer.

Peningkatan keamanan data sebagai aset perusahaan menjadi sorotan dalam showcase kali ini. Sibernetik memaparkan peran Security Sensor untuk mencegah kejahatan siber di antaranya adalah analisa severity status dan client flow.

Sibernetik Security Sensor memiliki kemampuan integrasi, skalabilitas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, existing system, dan matriks perusahaan.