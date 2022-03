Sidang Umum Forum Parlemen Dunia Digelar di Nusa Dua Bali, Ini Jadwal dan Persiapannya

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang umum dan pertemuan forum parlemen dunia atau Inter Parliamentary Union (IPU).

IPU General Assembly and Meeting ke-144 akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret nanti.

Kepala Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional Sekretariat Jenderal DPR RI Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti menyampaikan lembaganya akan mengusung tema Getting to Zero Mobilizing Parliament to Act on Climate Change dalam agenda yang berlangsung pada 20-24 Maret 2022.

Dia mengatakan kuatnya isu alam dan penghijauan dibawa dalam IPU setelah DPR mengundang aktivis sosial bernama Melati dan Isabel Wijsen.

Kedua tokoh itu diketahui bergerak dalam mengurangi limbah plastik di dunia melalui gerakan Bye-Bye Plastic Bag.

"Kontribusinya yang selama enam tahun berhasil membuat gerakan mengurangi sampah plastik dunia," kata Endah belum lama ini.

Endah menyampaikan aktivis sosial yang masih bersaudara itu aktif menggerakkan masyarakat agar tidak menggunakan plastik sekali pakai.

Keduanya bahkan telah memiliki 50 tim yang tersebar di seluruh dunia demi mengurangi limbah plastik.