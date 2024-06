Sido Muncul Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Awards, Kategori Farmasi dan Riset Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menerima penghargaan Bisnis Indonesia Awards 2024.

Ini kali ketiga Sido Muncul mendapatkan apresiasi dari ajang penghargaan yang diinisiasi oleh Bisnis Indonesia tersebut.

Pada 2021, Sido Muncul meraih penghargaan sebagai Perusahaan Paling Konsisten dalam Penerapan Tanggung Jawab Tindakan Korporasi (The Most Consistent Company in Corporate Action Responsibility).

Selanjutnya, Sido Muncul meraih penghargaan perusahaan terbaik untuk kategori Farmasi dan Riset Kesehatan dalam Bisnis Indonesia Awards (BIA) pada 2023.

Terkini, Sido Muncul kembali menerima penghargaan Bisnis Indonesia Awards (BIA) dengan kategori yang sama dengan tahun 2023.

Tahun ini, Sido Muncul menggeser dua nominasi lain yang berada dalam kategori sama, yakni PT Kalbe Farma Tbk dan PT Tempo Scan Pasific Tbk.

Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat menyampaikan rasa terima kasih atas pemberian penghargaan dari Bisnis Indonesia.

Sebagai perusahaan yang memproduksi produk herbal dan food suplement, Irwan merasa bangga mendapatkan apresiasi sebagai perusahaan farmasi terbaik.