Siksa Kubur Akhirnya Umumkan Jadwal Tayang di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Film horor religi garapan sutradara Joko Anwar, Siksa Kubur akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop.

Melalui teaser trailer, rumah produksi Come and See Pictures mengabarkan bahwa Siksa Kubur bakal beredar pada Lebaran 2024.

Teaser trailer menampilkan para bintang yang telah diumumkan sebelumnya seperti Faradina Mufti, Reza Rahadian, Christine Hakim, Happy Salma, Fachri Albar dan lainnya.

Lewat Siksa Kubur, Joko Anwar ingin membuat film horor yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia.

Melalui tema agama, yang tidak sekadar mengandalkan visual mencekam tetapi sekaligus membawa gagasan yang menusuk ke hati penonton.

Dibuat untuk yang belum percaya akan siksa kubur, film Siksa Kubur sekaligus menjawab pertanyaan dan menjadi antitesis bagi banyak kalangan yang kerap mendengungkan bahwa film horor isinya selalu setan.

Dengan bentuk baru dan perspektif segar yang dibawa, Siksa Kubur akan menjadi benchmark baru bagi perfilman Indonesia.

“Ini sudah film saya yang ke-10. Setelah 20 tahun bekerja sebagai penulis dan sutradara, rasanya saya ingin membuat film yang lebih punya makna, lebih dewasa, dan secara cerita serta pembangunan karakter lebih kuat dari film-film saya sebelumnya,” kata Joko Anwar, Rabu (21/2).