SMAX Tampil Lebih Kekinian dengan Kemasan Baru, Ada Monster Biru

jpnn.com, JAKARTA - PT Pacific Food Indonesia memperkenalkan desain kemasan baru makanan ringan SMAX varian Ring Cheese.

Perubahan desain ini menjadi strategi baru dari campain Fun Never Gets Old yang berjalan tahu ini.

Leovhaty Augusta, Marketing Manager SMAX mengatakan rejuvenate design ini menjadi salah satu Langkah untuk terus mengikuti perkembangan zaman.

"Karena memang have fun itu, kan, tidak kenal usia," kata Leovhaty Augustu, dalam keterangannya, Kamis (7/4).

Menurut dia, perubahan kemasan ini langkah lanjutan SMAX pada akhir 2021 yang sempat mengajak konsumen bernostalgia dan mengingat kembali masa kecil.

"Kami melihat bahwa konsumen memerlukan sesuatu yang baru. Hal itu menjadi dasar ide camgain khusus untuk produk ini," tuturnya.

Mulai Maret 2022, SMAX Ring Cheese hadir dengan kemasa baru yang menampilkan ikon monster biru.

Setelah perubahan desain kemasan, SMAX akan mulai masuk ke ranah di luar makanan. "Kami belum bisa share detailnya," ucapnya.