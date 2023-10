Sorotan Media Luar Negeri soal Keputusan MK Melempangkan Politik Dinasti Ala Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan capres/cawapres berusia di bawah 40 tahun asalkan punya pengalaman sebagai kepala daerah tidak hanya memicu kehebohan di indonesia.

Media mancanegara pun turut meramaikan keputusan yang dianggap membuka peluang bagi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres maupun cawapres itu

Di Australia, laman Sydney Morning Herald (SMH) memajang berita tentang keputusan MK itu dengan judul ‘Constitutional Court Clears Way for Jokowi Dinasty’.

The Australian juga menyajikan judul yang hampir serupa dengan SMH. Surat kabar harian itu mengunggah berita dengan titel ‘Indonesia court clears pathway for Jokowi dinasty’.

Adapun laman Bloomberg yang bermarkas di New York, Amerika Serikat (AS), memajang berita berjudul Indonesia Court Ruling Enables Jokowi’s Son to Run as VP. Artinya kurang lebih ialah putusan MK Indonesia memungkinkan putra Jokowi mencalonkan diri sebagai wapres.

Kantor berita REUTERS mewartakan itu melalui berita berjudul ‘Indonesia court clears path for Jokowi's son to run for vice presidency.

Dari Doha di Qatar, situs Al Jazeera membuat berita berjudul ‘Indonesian court rules on presidential candidate eligibility’. Artinya ialah pengadilan Indonesia memutuskan kelayakan calon presiden.

Media Singapura juga mengangkat soal keputusan MK tersebut. “Indonesia court clears way for Jokowi’son to run in election,” demikian bunyi judul di laman The Straits Times.