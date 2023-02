Srikandi Ganjar Tingkatkan Kemampuan Public Speaking Perempuan Milenial di Kalbar

jpnn.com, PONTIANAK - Srikandi Ganjar Kalimantan Barat berusaha untuk terus mengasah keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking para perempuan milenial.

Untuk itu, mereka menggelar seminar dengan tema How To Be A Good Public Speaker di Gedung Graha Korpri, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Selasa (31/1).

Sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo itu bekerja sama dengan Excellence English Studio dan menghadirkan seorang public speaker ternama Dwi Sastra Kanaya sebagai narasumber.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Kalimantan Barat Putri Adelia mengatakan public speaking merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh kalangan mahasiswa dan milenial.

Sebab, keterampilan ini dibutuhkan dalam banyak momentum dan pekerjaan untuk menyampaikan ide serta gagasan menggunakan teknik-teknik berkomunikasi secara baik dan lancar.

"Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Srikandi Ganjar Kalbar karena kami merasa public speaking itu merupakan hal yang penting dan esensial guna menunjang perkembangan, dan karir di masa depan," kata Adel dalam siaran persnya, Selasa (31/1).

Adel meyakini seminar ini dapat memacu kepercayaan diri, memperluas koneksi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, hingga meningkatkan kualitas diri para peserta.

Hal tersebut terbukti ketika berjalannya seminar, para peserta begitu antusias mendengarkan tips-tips menjadi public speaker, mengikuti dialog interaktif, hingga berani berbicara di depan audiens.