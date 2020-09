Susah Payah Pukul Juara Bertahan, Boston Celtics Tembus Final Wilayah Timur NBA

jpnn.com, ORLANDO - Boston Celtics akhirnya lolos ke final Wilayah Timur NBA usai memenangi gim ketujuh semifinal melawan Toronto Raptors.

Pada gim ketujuh di Orlando, Sabtu (12/9) siang WIB, Celtics menang 92-87.

Jayson Tatum menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Celtics dengan 29 poin.

Disusul Jaylen Brown dengan 21 poin, Marcus Smart 16 dan Kemba Wwalker 14 poin.

?? @celtics advance to the Eastern Conference Finals for the 3rd time in 4 years!



Game 1 vs MIA ? Tues. (9/15) on ESPN pic.twitter.com/hYuYdn7mcC — NBA (@NBA) September 12, 2020