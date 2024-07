Tabungan Umrah Permudah Nasabah BPR TCI Sumbar Beribadah ke Tanah Suci

jpnn.com, PARIAMAN - BPR Tri Capital Investama (TCI) Sumbar memeriahkan Tabuik Pariaman 2024, dengan meluncurkan Tabungan Umrah dan Program Go First Pay Later (GFPL).

Direktur BPR TCI Sumbar Syamsuardi mengatakan, produk baru ini diluncurkan untuk menjawab kebutuhan para nasabah maupun masyarakat yang ingin beribadah umrah.

"Dengan Tabungan Umrah, para nasabah dimungkinkan untuk ibadah dengan cara mencicil hingga sebelum berangkat ataupu setelah kembali beribadah," kata Syamsuardi, dalam keterangannya, Jumat (19/7).

Menurut dia, kehadiran BPR TCI Sumbar dalam Tabuik Pariaman 2024, sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan yang menjadi aset budaya daerah.

"Tabuik Pariaman ini bukan hanya menjadi kebanggaan Pariaman, tapi Indonesia. Karena itu BPR Tri Capital Investama Sumbar memberikan dukungan secara aktif," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis BPR TCI Sumbar Melasari menyebut, pihaknya memiliki produk Tabungan, Deposito, Kredit, dan Pembayaran PPOB.

"Ada hadiah dan diskon menarik akan diberikan kepada nasabah yang tertarik ikut Tabungan Umrah," ungkapnya.

Hadiah dan diskon umrah disediakan bagi nasabah yang melakukan pendaftaran selama pameran yang berlangsung Kamis (18/7) hingga hari Minggu (21/7).