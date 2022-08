Taiwan Excellence Happy Run Kembali Digelar, Pesertanya Ribuan

jpnn.com - Sebanyak 2 ribu peserta lari mengikuti Taiwan Excellence Happy Run 2022 yang digelar di Ancol, Jakarta.

Acara digelar oleh Bureau of Foreign Trade (BOFT) of Ministry of Economic Affairs (MOEA) bekerja sama dengan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Menurut Director of Taiwan Trade Center Jakarta Tony Lin, Taiwan Excellence Happy Run merupakan acara akbar yang diadakan setiap tahun sejak 2014.

Baca Juga: China Pamer Keberhasilan Bantu Warga Taiwan Korban Penipuan di Kamboja

Namun, sempat terhenti karena pandemi Covid-19 dan kembali dilaksanakan di 2022.

Salah satu brand Taiwan Excellence yang mendukung dan menjadi sponsor Happy Run 2022 yakni Horizon Fitness.

Menurut Sales Head of PT. Johnson Health Tech Indonesia (Horizon) Geraldy Emmanuel, antusiasme masyarakat Indonesia mengikuti Taiwan Excellence Happy Run 2022 menjadi bukti adanya peningkatan kesadaran hidup sehat.

“Kami lihat ini sangat menarik pasarnya, banyak pelari sudah turun lagi dan memang bisa dibilang masyarakat sudah mau sadar menerapkan gaya hidup sehat,” ucapnya.

Taiwan Excellence Happy Run 2022 diadakan dengan konsep hybrid pada 28 Agustus lalu.