Tambah Kapasitas Produksi, Jotun Indonesia Bangun Pabrik Cat Waterbase

jpnn.com, CIBITUNG - PT Jotun Indonesia melakukan ekspansi dengan menambah pembangunan pabrik baru untuk waterbase/cat berbahan dasar air.

Dengan pabrik baru tersebut, maka penambahan kapasitas produksi menjadi 100 juta liter per tahun.

Pembangunan pabrik baru dan perluasan gudang utama ini akan dibangun di atas area seluas 8.000m2, yang terletak di kawasan industri MM 2100, Cibitung, Jawa Barat.

Prosesi Ground breaking atau peletakan batu pertama dilakukan oleh Managing Director PT Jotun Indonesia, Ram Ramnath didampingi oleh Second Secretary of The Royal Norwegian Embassy, Elvind Forbord dan juga Project Manager PT Jotun Indonesia, Morten Nordrum.

“Saat ini kami telah memiliki pangsa pasar lebih dari 30% di segmen Performance Coatings dan pangsa pasar cat terbesar adalah pada segmen cat decorative atau cat tembok," ujar Ram Ramnath.

Dan selama hampir 18 tahun, Jotun telah bertumbuh sangat baik, oleh karena itu pihaknya memutuskan untuk segera meningkatkan kapasitas produksi.

"Tujuannya untuk dapat mendukung pertumbuhan pesat segmen decorative kami ini," kata Ram Ramnath.

Ram menambahkan, ini merupakan proyek ekspansi yang cukup besar bagi PT Jotun Indonesia dengan perkiraan biaya sekitar 50 juta dollar Amerika.