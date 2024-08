TASPEN Raih 5 Penghargaan di Ajang HCREA 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) berhasil meraih lima penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2024, yang digelar oleh First Indonesia Magazine di Sentral Cawang Hotel Indonesia, Jakarta (1/8).

Penghargaan yang berhasil diraih, antara lain, The Best in HC Change Management & Communication Strategy, The Best Worforce Flexibility & Mobility, The Best in Business Transformation, The Most Resilience Company 2024 dan The Best Leadership in Human Capital Development atas nama Direktur SDM & TI TASPEN, Ovita Susiana Rosya.

Proses penilaian dalam ajang penghargaan ini didasarkan atas penilaian yang objektif dan bersifat independen oleh beberapa dewan juri yang kredibel dalam bidangnya.

Sebelumnya, TASPEN telah meraih empat penghargaan sekaligus pada ajang serupa pada 2023.

Corporate Secretary TASPEN, Pudiastuti Citra Adi, mengapresiasi tinggi seluruh Insan TASPEN atas kerja keras dan dedikasi tinggi hingga TASPEN berhasil kembali meraih penghargaan ini.

TASPEN percaya pendidikan dan pengembangan SDM yang baik adalah sebuah investasi dan kunci penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang pada perusahaan.

"Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi TASPEN untuk terus meningkatkan kualitas SDM TASPEN sehingga mampu berkontribusi terhadap bisnis dan layanan TASPEN bagi seluruh peserta dan masyarakat Indonesia," serunya.

Hingga kini, TASPEN terus berkomitmen untuk mengembangkan SDM melalui program TASPEN Employee Achievement Scholarship Program (TEACH) yang merupakan program beasiswa yang diperuntukkan untuk karyawan TASPEN untuk berbagai jenjang pendidikan dan program Corporate Leadership Training (CLT).