Terbang ke Mandalika, Kapolri Cek Kesiapan Pramusim MotoGP

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah menerima berbagai permasalahan yang sempat muncul pada ajang Official Test atau tes pramusim MotoGP.



Menurutnya, masalah itu saat ini sudah bisa diselesaikan.



Hal itu diungkapkan Sigit seusai mengecek langsung Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Official Test atau tes pramusim MotoGP.



Sigit kemudian melihat langsung kesiapan dari segi pelaksanaan protokol kesehatan (prokes), penerapan sistem bubble hingga pola pengamanan.

Tujuannya, kata dia, agar event internasional tersebut berjalan aman dan lancar sekaligus memperhatikan faktor kesehatan bagi seluruh pihak terkait dalam kegiatan tersebut.



"Baru saja kami melaksanakan pengecekan secara langsung terkait persiapan keamanan yang dilaksanakan dalam rangka memastikan seluruh rangkaian kegiatan pramusim dan nanti kegiatan pelaksanaan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia dilaksanakan bulan Maret," kata Sigit, Jumat (11/2).



Sigit menilai dari segi penerapan protokol kesehatan sudah diberlakukan mulai dari pintu masuk ke Indonesia.



"Juga dilakukan di tempat akomodasi hingga lokasi pelaksanaan event itu sendiri, yakni Sirkuit Mandalika," ujar Kapolri.



Dia menjelaskan pemeriksaan mulai dari dokumen, test RT-PCR, Test Swab Antigen harian, hingga pengaturan batas-batas area baik untuk peserta, ofisial, dan masyarakat, telah berjalan sebagaimana standar operasional prosedur (SOP).



"Sehingga, kemudian ini tidak tercampur dengan panitia daerah atau masyarakat yang mungkin akan membantu melaksanakan kegiatan di Sirkuit. Artinya kita lihat bahwa untuk sistem Bubble dalam rangka menjaga protokol kesehatan semua berjalan baik," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.



Di sisi lain, eks Kapolda Banten tersebut memaparkan bahwa, sebanyak 1.598 personel gabungan dari TNI-Polri dan stakeholder lainnya, dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan event internasional itu.



"Tentunya akan ada penambahan-penambahan yang disesuaikan dengan pola pengamanan dan ancaman yang dihadapi," ucap Sigit.



Sigit menyebut demi memastikan pelaksanaan Official Test Motogp 2022 dan Pertamina Grand Prix of Indonesia berjalan lancar, pihak TNI-Polri, Forkopimda serta Komandan Lapangan MotoGP Mandalika Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, untuk terus melakukan evaluasi secara terus menerus.



"Namun demikian secara umum seluruhnya, saya melihat berjalan dengan baik," tegas Kapolri Sigit.(mcr8/jpnn)

