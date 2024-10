Terobosan Baru Kalbe Farma untuk Perawatan Luka Akibat Diabetes

jpnn.com - JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) membuat terobosan baru dalam perawatan luka yang sulit sembuh.

Luka kronik dibagi menjadi empat, yaitu luka diabetes (Diabetic Foot Ulcer), luka tekan (Pressure Injury), ulkus vena (Venous Leg Ulcer), dan ulukus arteri (Arterial Ulcer).

Dari keempat itu, luka diabetes bisa berakibat komplikasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan terobosan untuk perawatan luka yang sulit sembuh akibat diabetes.

Baca Juga: Kolaborasi Diperlukan untuk Tanggulangi Retinopati Diabetika Diabetes

“Kalbe sangat peduli terhadap penanganan penyakit diabetes di Indonesia melalui Kalbe Diabetes Total Solution. Komplikasi diabetes bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke termasuk juga luka yang sulit sembuh,” ujar Pharma Marketing Deputy Director PT Kalbe Farma Tbk, dr. Selvinna, M. Biomed dalam diskusi media di Jakarta, Sabtu (12/10).

Selvinna melanjutkan edukasi mengenai penanganan luka yang sulit akibat diabetes perlu dipahami oleh masyarakat.

Hal ini agar mereka terhindar dari dampak luka tersebut, salah satunya risiko amputasi.

“Kalbe terus berupaya untuk menyediakan solusi kesehatan bagi masyarakat, sesuai dengan komitmen berkelanjutan perusahaan, yaitu Bersama Sehatkan Bangsa,” lanjut Selvinna.

Berdasarkan penelitian Etiology, Epidemiology, and Disparities in the Burden of Diabetic Foot Ulcers di National Library of Medicine, luka diabetes dapat berakibat komplikasi.