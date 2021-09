The Grand Eastlakes Hampir Rampung Dibangun

Sabtu, 11 September 2021 – 23:07 WIB

jpnn.com - Pengembang properti internasional terkemuka, Crown Group sedang mengarap salah satu kawasan di pinggiran timur Sydney, Eastlakes, yang dikenal dengan banyaknya lapangan golf di area tersebut.

Kawasan ini sering kali disebut The Last Hidden Gem karena terletak d ibagian timur kota Sydney yang dikelilingi oleh suburban yang 'prestisius'.

Crown Group menciptakan apa yang mereka juluki 'The New East' – sebuah proyek hunian senilai Rp10 triliun yang berkembang, berwarna dan kawasan gaya hidup canggih, yang dikembangkan dalam dua tahap, The Grand Eastlakes.

The Grand Eastlakes merupakan proyek hunian mixed-use terbesar dan termahal dalam sejarah Crown Group yang didirikan pada 1996 oleh Iwan Sunito dan Paul Sathio.

"Kami secara dramatis mengubah kawasan pinggiran Eastlakes dengan membangun desa urban baru yang modern yang akan memberikan kehidupan dan energi baru yang sangat dibutuhkan, optimisme, dan pembaruan ke pinggiran Sydney yang merupakan bagian kota lama namun memiliki lokasi strategis di timur Sydney yang sangat didambakan ini," ujar Pendiri dan CEO Crown Group Iwan Sunito.

Dikembangkan di kedua sisi Evans Avenue di jantung Eastlakes, proyek pembaruan perkotaan dengan rencana induk dua tahap terdiri dari 490 unit apartemen mewah kelas dunia yang dirancang oleh praktiktisi arsitektur kelas satu yang diakui, fjmt dengan dua kawasan ritel di kedua sisi proyek.

Tahap Satu, terletak di sisi utara Evans Ave dan akan dibuka pada Agustus, mencakup 133 unit apartemen indah yang diposisikan di atas pusat perbelanjaan yang memiliki 15 gerai ritel, dilengkapi dengan ALDI yang menempati area seluas 1.600 meter persegi dan Woolworths Metro.

Tahap Dua, terletak di sisi selatan Evans Ave dan mulai dibangun pada akhir 2022, terdiri dari 357 unit apartemen yang terletak di atas pusat perbelanjaan ultra-modern tiga lantai seluas 13.000 meter persegi, dirancang oleh Buchan Group.