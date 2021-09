Tidak Ingin Wajah Terlihat Tua, Hindari Konsumsi 3 Minuman Ini

Rabu, 08 September 2021 – 06:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SEMUA wanita pasti ingin wajah mereka selalu terlihat cerah dan awet muda.

Berbagai usaha dilakukan agar wajah tidak terlihat tua. Namun, ada beberapa makanan, minuman dan kebiasaan yang bisa membuat wajah Anda terlihat tua.

Mungkin kamu penasaran dengan bagaimana minuman memengaruhi penampilan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minuman asam

Minuman asam ini seperti jus jeruk dan lime squash. Sekali pun menyehatkan, kamu harus tetap mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi gigi.

Hindari pula kebiasaan langsung menyikat gigi setelah mengonsumsi minuman asam.

Maureen McAndrew, profesor klinis dari New York University School of Dentistry, AS, menyarankan untuk setidaknya menunggu satu jam sebelum kamu menyikat gigi.