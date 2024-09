700 Runners dari 7 Komunitas Meriahkan Anniversary Muscle First

jpnn.com, JAKARTA - Muscle First genap merayakan usianya yang ke-7 tahun pada Minggu, 29 September 2024 sebagai salah satu brand suplemen fitness lokal tertua di Indonesia.

Pada perayaan ini Muscle First mengadakan event besar bertajuk 7th Anniversary Edition Muscle First Running in Collaboration with 7 Running Communities melanjutkan acara sequel ulang tahun ke 6 Muscle First yang bertema Muscle First Sixstreme.

Clinton Augusto Kartawijaya selaku CEO Muscle First mengungkapkan melalui fun run ini, Muscle First membuktikan bahwa selama 7 tahun mereka bisa memberikan dukungan bukan hanya dalam satu bidang olahraga saja, melainkan juga merambah pada olahraga lain seperti lari.

"Sebagaimana slogan yang kerap diusung yakni 'semua berhak sehat' dan '7 tahun sehat bareng Muscle First," tutur Clinton.

“Jadi, jika kamu suka lari, cobalah produk Muscle First seperti Pro BCAA untuk quick recovery pasca lari, Pro Isolate untuk pembentukan dan pertumbuhan otot kaki, Pro Whey 100 untuk mendukung latihan strength training, dan/atau Pro Gainer untuk mengembalikan energi pasca long run,” tambah Sally Varsly selaku Founder Muscle First.

Sesuai dengan target brand Muscle First yaitu lifestyle sport pada tahun ke 7 ini, menggelar acara fun run 7 kilometer bersama 7 komunitas lari serta beberapa tim brand ambassador Muscle First dan tamu undangan spesial lainnya.

Adapun 7 komunitas yang merayakan ulang tahun Muscle First dalam fun run 7 kilometer ini, di antaranya adalah Social Run Indonesia, Hoka Run Club, NBRC, Riot Chapter Jakarta, CNR, Mandiri Runners, dan MetaRun.

Sementara tim brand ambassador Muscle First ternama yang hadir dan memeriahkan acara juga cukup banyak mulai dari kalangan boxing, pelari, hingga bodybuilding, seperti Paris Pernandes, Anindita Hidayat, Laurend Hutagalung, Rahmad Setiabudi, Rolan Sihombing, Luthfigo, Bodyfit by Bagus, Vikisthenics, Edsa Estella, Nadia Ninette, Shania Fortuna Langitan, Christabel Feliciana Putri, Ino Gaol, Bayu Prasetio, Resmita Dwi Aryani, Anggaesthetix, Fahril Baharudin, dan Ismi Aisyah.