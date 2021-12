Top, Pupuk Kaltim Raih The Most Trusted Company 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) meraih penghargaan Indonesia Most Trusted Companies 2021 dari Majalah SWA, bekerjasama dengan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen PKT yang secara konsisten menerapkan praktik Good Corporate Governance (GCG), berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) dalam menjamin keberlangsungan bisnis perseroan.

PKT mendapatkan predikat tertinggi sebagai perusahaan sangat terpercaya (The Most Trusted Company) di antara Pupuk Indonesia Grup, dengan skor 86,89.

SVP Pengembangan PKT Dormatua Siahaan mengatakan penghargaan ini merupakan komitmen dan hasil kerja keras mulai dari top management hingga seluruh karyawan, yang konsisten menempatkan kebijakan GCG sebagai salah satu strategi keberlanjutan perseroan.

Upaya tersebut menjadi fokus perhatian PKT, agar implementasi strategi dan kebijakan dalam membangun ketahanan perusahaan dalam kerangka GCG, dapat diterapkan dengan lebih baik.

“Penerapan GCG menjadi perhatian utama PKT dalam mendukung strategi keberlanjutan perusahaan sekaligus menghadapi tantangan. Hal itu diwujudkan PKT melalui sejumlah strategi dalam membangun ketahanan Perusahaan dalam kerangka GCG,” ujar Dormatua Siahaan.

“PKT juga terus mengawal strategi maupun kebijakan yang terkait dengan membangun ketahanan perusahaan dalam kerangka GCG,” tutur Dormatua.

PKT juga terus berupaya melaksanakan inovasi pada model bisnis, proses bisnis dan sosial-lingkungan yang sejalan dengan prinsip GCG.